Mikaela Shiffrin holt sich ihren 5. Sieg in Folge am Bärenberg. Wendy Holdener fährt auf den 4. Schlussrang.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:36,42 Minuten

2. Petra Vlhova (SVK) +0,76 Sekunden

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) +1,21

Mit einem Vorsprung von 76 Hundertstelsekunden auf Petra Vlhova und über einer Sekunde auf Anna Swenn-Larsson holte sich Mikaela Shiffrin den Sieg beim Slalom in Zagreb. Es ist die Bestätigung der unheimlichen Konstanz, die die US-Amerikanerin an den Tag legt. Der Erfolg in Kroatiens Hauptstadt war nicht nur der 5. in den letzten 5 Rennen, sondern auch der 5. am Bärenberg. Damit zieht sie mit Siegen beim Zagreber Slalom mit Rekordhalter Marcel Hirscher gleich.

Doch damit der beeindrucken Zahlen nicht genug: Die 27-Jährige feierte ihren 51. Weltcup-Sieg im Slalom und ihren 81. Weltcup-Sieg insgesamt. Damit fehlt ihr nur noch ein Sieg zum Rekord von Lindsey Vonn bei den Frauen und nur noch 5 Siege zur absoluten Rekordmarke von Ingemar Stenmark.

Holdener und Rast stark

4. Wendy Holdener +1,38

6. Camille Rast +2,73

Wendy Holdener blies im 2. Lauf zum Angriff. Die Schwyzerin, nach dem 1. Durchgang noch auf Rang 6, nahm volles Risiko und wurde dafür belohnt. Am Ende fehlten nur 17 Hundertstel aufs Podest. Auch Camille Rast wusste in Zagreb zu überzeugen, verbesserte sich am späten Nachmittag um 3 Ränge und beendete das Rennen auf dem starken 6. Platz. Damit realisierte die Walliserin mit Abstand ihr bestes Ergebnis einer bislang zähen Saison.

Die weiteren Schweizerinnen

15. Elena Stoffel +3,62

18. Mélanie Meillard +3,68

21. Michelle Gisin +3,88

Out im 2. Lauf: Aline Danioth

Nicht für 2. Lauf qualifiziert: Nicole Good (35.), Lorina Zelger (40.)

Insbesondere im 1. Lauf zeigten die Schweizerinnen ein starkes Team-Ergebnis, insgesamt 6 Swiss-Ski-Athletinnen qualifizierten sich für den 2. Durchgang. In diesem konnten die weiteren Schweizer Fahrerinnen nur teilweise an die starken Leistungen vom frühen Nachmittag anknüpfen.

Aline Danioth, 11. nach dem 1. Lauf, schied mit starker Zwischenzeit aus. Michelle Gisin büsste im 2. Lauf viele Ränge ein und musste sich am Ende mit Rang 21 zufriedengeben. Besser machten es Elena Stoffel und Mélanie Meillard, die im 2. Lauf den Sprung in die Top 20 schafften.

So geht's weiter

Für die Technikerinnen wartet in den nächsten Tagen ein dichtes Programm, obwohl der 2. Slalom in Zagreb am Donnerstagmittag abgesagt werden musste. Der Weltcup-Tross disloziert nun nach Kranjska Gora, wo sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Riesenslalom ausgetragen wird. Doch damit nicht genug: Nur zwei Tage später, am Dienstag, folgt in Flachau der nächste Slalom.