Die Kugel-Entscheidungen

Wohl noch nie in ihrer Karriere hat sich Lara Gut-Behrami derart über den im Ziel aufleuchtenden Rang 4 gefreut wie beim finalen Riesenslalom in Saalbach Hinterglemm. Die Tessinerin machte damit den Gewinn der «Riesen»- und zugleich der grossen Kristallkugel definitiv und sorgte so für weitere Schweizer Sternstunden im alpinen Skirennsport. Schon 2016 war die damals 24-Jährige die beste Skifahrerin der Welt gewesen, nun doppelte sie nach.

Als 8. nach einem von Taktik geprägten 1. Lauf liess sich Gut-Behrami auch im 2. Durchgang die nötige Marge und erfüllte die Vorgabe mit Köpfchen. Rang 14 wäre nötig gewesen, Rang 10 wurde es am Ende. Nach dem Überqueren der Ziellinie war dann Erleichterung die offensichtlich dominierende Emotion. Es ist das erste Mal seit Sonja Nef 2001/02, dass der Disziplinensieg bei den Frauen an Swiss-Ski geht.

Es winkt das Kugel-Quadrupel

Die Ausgangslage hatte vor dem Rennen im Falle eines Sieges der letzten verbliebenen Konkurrentin Federica Brignone gelautet: Rang 15 würde Gut-Behrami zum Gewinn der Riesenslalom-Kugel genügen, Rang 14 zum definitiven Triumph im Gesamtweltcup, der ohnehin nur noch eine Frage der Zeit schien. Diese Hürden übersprang die beste, vielseitigste Fahrerin des Winters locker.

Die 32-Jährige blickt auf eine «Riesen»-Saison von beispielloser Konstanz zurück: 4 Saisonsiege, 3 weitere Podestplätze, bis Saalbach nie schlechter als auf Rang 6. Damit liegt Gut-Behrami weiterhin auf Kurs, Geschichte zu schreiben: Als erst vierte Athletin könnte sie neben der grossen auch drei kleine Kristallkugeln in einer Saison einheimsen. Dies gelang bisher erst Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Tina Maze. Als Führende in Abfahrt und Super-G stehen die Zeichen gut.

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 2:20,05

2. Alice Robinson (NZL) +1,36 s

3. Thea Stjernesund (NOR) +1,67

Über den Tagessieg am Zwölferkogel durfte sich Brignone freuen. Gut-Behramis einzige echte Rivalin dieses Winters erledigte ihre Hausaufgaben gewissenhaft und fuhr zu ihrem 27. Weltcupsieg. Doch im Kampf um die Kugeln half der Italienerin auch nicht, dass sie in einer eigenen Liga fuhr und Alice Robinson auf Rang 2 über 1,36 s abnahm.

Die weiteren Schweizerinnen

14. Michelle Gisin +3,68

15. Camille Rast +4,01

Die weiteren Schweizerinnen verpassten im letzten Riesenslalom der Saison ein Top-Resultat. Im abermals frühlingshaft-weichen Schnee verbesserten sich Michelle Gisin und Camille Rast in der Entscheidung noch um je einen Rang und sammelten Punkte.

So geht es weiter

Das Weltcup-Jahr neigt sich dem Ende zu, die wohlverdienten Ferien stehen an. Ein letztes Rennwochenende müssen zuvor die Speed-Cracks noch hinter sich bringen, sofern die Frühlingstemperaturen dies zulassen: Falls ja, bieten kommende Woche am Freitag der Super-G und am Samstag die Abfahrt den absoluten Schlusspunkt der Saison.