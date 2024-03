Die 28-jährige US-Amerikanerin feiert in Are ihren 96. Weltcupsieg und den Gewinn in der Slalom-Wertung.

Gisin 3. beim Slalom in Are

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,95 Minuten

2. Zrinka Ljutic (CRO) + 1,24 Sek

3. Michelle Gisin (SUI) + 1,34

Mikaela Shiffrin fuhr so, als wäre sie nie weg gewesen, als hätte es die Ende Januar in Cortina d'Ampezzo erlittene Verletzung im linken Knie nie gegeben. Den 1. Durchgang entschied die US-Amerikanerin, welche am Mittwoch ihren 29. Geburtstag feiert, noch hauchdünn vor Michelle Gisin (+0,02) für sich. Im 2. Lauf lief Shiffrin dann zur Hochform auf und distanzierte die Konkurrenz über eine Sekunde und mehr.

Die Kroatin Zrinka Ljutic holte als Zweite den 3. Podestplatz in Folge. Grund zur Freude hatte auch Gisin. Die Engelbergerin feierte nach dem 3. Platz im Slalom von Lienz kurz vor dem Jahreswechsel den 2. Podestplatz des Winters. Sie rettete 1 Hundertstelsekunde auf Lena Dürr ins Ziel.

Die Entscheidung in der Slalom-Wertung

Shiffrin (730 Punkte) ihrerseits machte den bereits 8. Gewinn der kleinen Kugel im Slalom perfekt und egalisierte die Marke von Ingemar Stenmark. Auch ohne zu punkten hätte sie den Sieg in der Disziplinen-Wertung ein Rennen vor Schluss auf sicher gehabt. Dies, weil Verfolgerin Petra Vlhova (505 Punkte) keine Wettkämpfe mehr bestreitet und Lena Dürr (492 Punkte) zwingend hätte siegen müssen.

Der Stand in der Gesamtwertung

Vor dem Weltcupfinale in Saalbach liegen alle Vorteile bei Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin weist 282 Zähler Vorsprung auf:

1. Gut-Behrami 1654 Punkte

2. Brignone 1372

3. Shiffrin 1309

Federica Brignone holte dank Rang 27 zwar 4 Punkte. Allzu glücklich war die Italienerin im Ziel allerdings nicht. «Um solche Bedingungen zu meistern, müsste ich mehr trainieren», meinte die 33-Jährige.

Shiffrin hat angekündigt, nicht mehr in den Kampf um das Gesamtklassement einzugreifen. In Saalbach bestreitet sie den Slalom und hofft zudem, auch beim Riesenslalom an den Start zu gehen.

Die weiteren Schweizerinnen

12. Camille Rast + 2,20

13. Mélanie Meillard + 2,22

Camille Rast konnte aufgrund eines verpatzten 1. Laufs nicht an die Top-Resultate in diesem Winter anknüpfen (4 Top-6-Plätze), die Walliserin schaffte es aber immerhin in die Top 15. Zwei Hundertstel hinter ihr klassierte sich Teamkollegin Mélanie Meillard. Nicole Good (37.) und Elena Stoffel (44.) verpassten den Sprung in den 2. Lauf.

So geht es weiter

Der letzte Stopp der Saison wartet nun auf die Athletinnen. Beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm stehen nächstes Wochenende ein Slalom (Sa. 16.3.) und ein Riesenslalom (So. 17.3.) auf dem Programm. Die letzten Entscheidungen in Super-G (Fr. 22.3.) und Abfahrt (Sa. 23.3.) fallen eine Woche später an gleicher Stätte.