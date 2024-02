Nach ihrem Sturz in Cortina will sich Michelle Gisin in Crans-Montana wieder an die Speed-Disziplinen herantasten.

Gisin in Crans-Montana

Legende: Will sich in Crans-Montana wieder ans Limit herantasten Michelle Gisin. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

26. Januar 2024, Cortina d'Ampezzo. Michelle Gisin springt vor der Delta-Kurve zu weit und in die falsche Richtung. Mit über 100 km/h prallt sie in die Fangnetze. Der Airbag löst aus, ein Ski geht zu Bruch. Gisin humpelt gestützt von zwei Betreuern aus dem Zielraum, ist sichtlich mitgenommen.

Es hätte auch anders herauskommen können.

Knapp drei Wochen meint die 30-jährige Engelbergerin gut gelaunt in Crans-Montana: «Stiftung Warentest sagt sehr gut, sehr gut plus.» Sprich: Michelle Gisin ist bereit für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag und den Super-G am Sonntag. Ihre Physiotherapeuten hätten einen tollen Job gemacht, Laser- und Stosswellentherapie die gewünschte Wirkung gezeigt.

00:56 Video Archiv: Gisin mit Sturz in der Abfahrt von Cortina Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Dass sie nach so einem Sturz nun hier sein könne, zeige einerseits, dass sie körperlich «extrem parat» sei. Gisin weiss aber auch, dass sie viel Glück gehabt hat. «Ich ging ungebremst ins Netz, weil ich auch nicht mit einem Sturz gerechnet habe.» Sie sei sehr beruhigt gewesen, als sie selbstständig habe aufstehen können. «Es hätte auch anders herauskommen können.»

Mahnende Beispiele innerhalb der Familie

15. Dezember 2018, Gröden. Marc Gisin wird auf der Piste Saslong ein Verschneider unmittelbar vor den Kamelbuckeln zum Verhängnis. Der ältere Bruder von Michelle stürzt fürchterlich, schlägt auf der pickelharten Piste auf und bricht sich unter anderem mehrere Rippen. Es ist nicht der erste heftige Abflug des Obwaldners. Vier Jahre zuvor stürzt er beim Super-G in Kitzbühel an der Hausbergkante und zieht sich ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zu.

00:09 Video Archiv: Schwerer Sturz von Gisin in Gröden 2018 Aus Sport-Clip vom 15.12.2018. abspielen. Laufzeit 9 Sekunden.

Nicht minder dick ist die Krankenakte von Dominique Gisin, der Ältesten des Trios. Sie reicht von mehreren Kreuzbandrissen über Kniescheibenbrüche und Gehirnerschütterungen bis zu einer Fraktur im rechten Knie.

Beim Comeback im Slalom auf Rang 4

«Meine Geschwister haben es ziemlich ‹härzig› gefunden, dass ich mit über dreissig auch mal im Netz gelandet bin», sagt Michelle Gisin scherzhaft. «Sie kennen es natürlich viel extremer.»

Marc und Dominique – sie begleitet ihre Schwester seit deren ersten Schritten im Speed-Bereich – hätten ihr im mentalen Bereich viele Tipps geben können. «Wir haben den Sturzhergang gemeinsam analysiert. Es hilft wahnsinnig bei der Verarbeitung, wenn man in der Familie richtige ‹Experten› hat.»

Legende: Enge Familienbande Michelle (links) und Dominique Gisin. Keystone/ALEXANDRA WEY

Bei ihrem Comeback im Slalom in Soldeu vor Wochenfrist fuhr Gisin auf den hervorragenden 4. Platz und verpasste das Podest um lediglich fünf Hundertstel. Natürlich brauche es nach einem solchen Sturz im Slalom viel weniger Überwindung als in der Abfahrt.

Schritt für Schritt

15. Februar 2024, Crans-Montana. Die mentalen Wunden scheinen bereits verheilt. Die Narben aber kann Michelle Gisin in den beiden Trainings nicht ganz verbergen. Schwingt sie am Mittwoch noch mit 3,69 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ab und belegt Rang 46, büsst sie am Donnerstag als 24. 1,89 Sekunden auf die Trainingsschnellste Ester Ledecka ein.

Ich bin leider nicht so mutig wie andere und kann nach einem solchen Erlebnis nicht gleich wieder voll andrücken.

«Ich bin sehr happy mit den beiden Trainingsläufen», sagte Gisin im Zielraum. Sie wolle im Speed «save» Schritt für Schritt gehen, sich die nötige Zeit geben. «Ich bin leider nicht so mutig wie andere und kann nach einem solchen Erlebnis nicht gleich wieder voll andrücken.»

Natürlich würde sie gerne sofort wieder attackieren. «Aber das wäre nicht ich.» Statt den Schalter für die Rennen vom Wochenende umzulegen, dreht sie den Regler behutsam nach oben.