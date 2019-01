Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01,09

2. Petra Vlhova (Slk) +1,25

3. Wendy Holdener (Sz) +1,75

Wendy Holdener ist nach Semmering zum zweiten Mal in dieser Saison auf ein Slalom-Podest gefahren. Bezwingen lassen musste sich die Schwyzerin einzig von Mikaela Shiffrin – wem auch sonst – und Petra Vlhova, die zuletzt den Riesenslalom in Semmering sowie das Parallel-Rennen in Oslo gewonnen hatte.

Shiffrin verteidigte damit die Krone in Zagreb, die sie sich bereits vor einem Jahr hatte aufsetzen lassen. Für die Amerikanerin ist es in diesem Winter der 5. Slalom-Sieg. Mit mehr als einer Sekunde Vorsprung wie nun in Kroatien hatte sie in den bisherigen 4 Rennen nie gewonnen.

Mit Startnummer 1 hatte Holdener im 1. Lauf eine Zeit aufgestellt, an der sich sämtliche Konkurrentinnen die Zähne ausbissen. Ausser Shiffrin. Die 23-Jährige pulverisierte die Bestzeit der Schweizerin um mehr als eine Sekunde. Diesen Vorsprung verteidigte die nun 52-fache Weltcupsiegerin in der Reprise souverän. Vlhova schob sich mit einem angriffigen Lauf noch vor Holdener.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Michelle Gisin +4,02

18. Elena Stoffel +6,59

Charlotte Chable, Aline Danioth, Carole Bissig nicht im 2. Lauf

Eine erfreuliche Rückkehr in den Weltcup gelang Michelle Gisin, die zuletzt auf die Rennen in Courchevel und Semmering verzichtet hatte. Zwar war der Rückstand der Engelbergerin mit 4,02 Sekunden beträchtlich. In einem Rennen grosser Abstände reichte ihr dies dennoch zum 3. Top-10-Platz in Slalom in dieser Saison.

Respekt verdient auch die Leistung von Elena Stoffel. Mit Startnummer 56 qualifizierte sich die 22-Jährige für den 2. Durchgang (20.). Schlussrang 18 bedeutete für Stoffel am Ende die Egalisierung ihres besten Weltcup-Ergebnisses.

So geht es weiter

Am Sonntag gehört der Bärenberg in Zagreb ganz den Männern. Für die Frauen geht es bereits am Dienstag mit dem Nachtslalom in Flachau weiter. Kommendes Wochenende stehen dann in St. Anton wieder die Speed-Fahrerinnen im Fokus.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.01.2019, 15:55 Uhr