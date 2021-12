Keine Verletzungen: Gut-Behrami will in Val d'Isère starten

Entwarnung bei Lara Gut-Behrami: Am Tag nach ihrem heftigen Sturz beim Heim-Super-G in St. Moritz hat die 30-Jährige in einer Audio-Nachricht erklärt, mit dem Schrecken und einigen Schrammen davongekommen zu sein.

«Ich habe einige Prellungen am Oberkörper, aber nichts Schlimmes. Die linke Schulter, auf die ich gestürzt bin, tut weh. Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis ich wieder schmerzfrei bin», liess Gut-Behrami verlauten. Dennoch sei sie zuversichtlich, bereits am kommenden Wochenende in Val d'Isère wieder am Start zu stehen.

00:56 Video Gut-Behrami stürzt in die Fangnetze Aus Sport-Clip vom 12.12.2021. abspielen

Gut-Berahmi war am Sonntag beim 2. Super-G im Engadin im Mittelteil über die Fangnetze gestürzt und war danach aus dem Zielraum verschwunden. Eine Kritik an den Organisatoren wollte sie nicht anbringen, im Gegenteil: «Es war ein anspruchsvoller Super-G mit vielen Wellen – genau so, wie ich es gerne habe.»