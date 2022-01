Michelle Gisin, die in dieser Saison bisher erst eine Abfahrt (10. in Val d'Isère) bestritten hatte, liess im 2. Training für die Abfahrt in Cortina mit Rang 3 aufhorchen. Auf die Bestzeit von Dominatorin Sofia Goggia verlor die 28-Jährige 44 Hundertstel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Weltcuprennen der Frauen in Cortina können Sie live bei SRF mitverfolgen: Abfahrt: Samstag, ab 11:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Samstag, ab 11:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Super-G: Sonntag, ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Mit Joana Hählen reihte sich unmittelbar hinter Gisin eine weitere Schweizerin ein. Die Bernerin, die in dieser Saison noch auf ihren ersten Top-10-Platz in einer Abfahrt wartet, verlor auf Rang 4 liegend 48 Hundertstel auf Goggia. Corinne Suter (+0,98) schaffte als 8. ebenfalls den Sprung in die 10 Trainingsschnellsten.

Resultate Box aufklappen Box zuklappen Abschlusstraining Cortina: 1. Sofia Goggia (ITA) 1:36,72. 2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 0,41 zurück. 3. Michelle Gisin (SUI) 0,44. 4. Joana Hählen (SUI) 0,48. 5. Stephanie Venier (AUT) 0,63. 6. Ester Ledecka (CZE) 0,73. – Ferner: 8. Corinne Suter (SUI) 0,98. 21. Jasmine Flury (SUI) 1,75. 22. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,76. 32. Priska Nufer (SUI) 2,52. 36. Jasmina Suter (SUI) 2,63. 39. Delia Durrer (SUI) 2,98. 49. Noémie Kolly (SUI) 4,37. 51. Stephanie Jenal (SUI) 4,40. – 58 Fahrerinnen gestartet, 56 klassiert.



Schliessen 01:48 Video Gisin: «In Cortina ist immer alles perfekt» Aus Sport-Clip vom 21.01.2022. abspielen 00:59 Video Hählen: «So ein schneller Lauf tut sehr gut» Aus Sport-Clip vom 21.01.2022. abspielen

Lara Gut-Behrami (+1,76) liess es nach Rang 5 am Vortag etwas gemächlicher angehen und fuhr hinter Teamkollegin Jasmine Flury (+1,75) auf Platz 22. In Cortina steht am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Auf der gleichen Piste glänzten die Schweizerinnen an der WM vor einem Jahr mit insgesamt 4 Medaillen.

02:10 Video Cortina weckt grandiose Erinnerungen bei Gut-Behrami und Suter Aus Sport-Clip vom 20.01.2022. abspielen