Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 2:11,02 Minuten

2. Sara Hector (SWE) +0,33 Sekunden

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,40

Lara Gut-Behrami hat ihre Erfolgsserie im schwedischen Are fortgesetzt. Die Tessinerin behielt auch bei schwierigen Sichtbedingungen und starkem Wind kühlen Kopf und fuhr zum bereits 16. Mal in dieser Saison auf das Podest. Auf die kleine Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup muss die 32-Jährige allerdings noch warten, da sich mit Federica Brignone ihre erste Verfolgerin den Sieg sicherte.

Die Italienerin lag nach dem 1. Lauf noch satte 1,16 Sekunden hinter der führenden Schwedin Sara Hector zurück. Besser mithalten konnte am Vormittag lediglich Gut-Behrami, die ein Polster von 55 Hundertsteln auf Brignone mit in die Entscheidung nahm. Da die Schweizerin aber zwei kontrollierte Läufe zeigte, reichte es in der Entscheidung nicht, um dem Angriff ihrer entfesselten Konkurrentin standzuhalten.

Da auch Halbzeit-Leaderin Hector Brignone nicht mehr von der Spitze verdrängen konnte, sich aber 7 Hundertstel vor Gut-Behrami einreihte, beträgt der Vorsprung der Schweizerin im Riesenslalom-Weltcup «nur» noch 95 Punkte. So wird die Entscheidung um die kleine Kristallkugel nächste Woche beim letzten Riesenslalom der Saison in Saalbach fallen.

Schliessen 01:36 Video Brignone fährt mit entfesseltem Lauf zum Sieg Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 01:17 Video Hector verpasst den Heimsieg knapp Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 02:19 Video Brignone: «Die Kristallkugel ist unmöglich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden. 01:29 Video Gut-Behrami: «Die Kugeln werden in Saalbach vergeben» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

4 Kugeln im Visier

Durch den knapp verpassten vorzeitigen Sieg im Riesenslalom-Weltcup hat Gut-Behrami zwar noch keine Kristallkugel auf sicher, es winken ihr allerdings gleich deren 4. Im Riesenslalom benötigt sie am nächsten Sonntag für den erstmaligen Triumph «lediglich» einen 15. Rang, der beim Saison-Finale für Weltcup-Punkte benötigt wird. Sollte Brignone das Rennen nicht gewinnen, stünde Gut-Behrami unabhängig ihres Resultats als Siegerin fest.

Auch im Gesamtweltcup heisst die letzte verbliebene Konkurrentin Brignone. Die Riesenslalom-Spezialistin liegt bei 5 verbleibenden Rennen allerdings 286 Zähler zurück. Im Slalom, der einzigen Disziplin, in welcher noch 2 Entscheidungen anstehen, fuhr Brignone im Weltcup jedoch noch nie in die Top 10. So besitzt Gut-Behrami ausgezeichnete Chancen, nach 2015/2016 zum 2. Mal die grosse Kugel einzuheimsen.

Ausserdem fehlt Gut-Behrami sowohl in der Abfahrtswertung (68 Punkte vor der letzten verbliebenen Konkurrentin Stephanie Venier) als auch im Super-G-Zwischenstand (69 Zähler vor Cornelia Hütter, 74 vor Brignone) nur noch wenig zu 2 weiteren kleinen Kugeln.

Die weiteren Schweizerinnen

17. Michelle Gisin +3,22

22. Camille Rast +3,56

27. Simone Wild +4,08

Hinter der Überfliegerin im Swiss-Ski-Team konnten die Teamkolleginnen nicht überzeugen. Michelle Gisin konnte sich im 2. Lauf immerhin um 5 Positionen auf den 17. Schlussrang verbessern. Camille Rast fiel nach dem starken 11. Zwischenrang bei Halbzeit jedoch zurück und musste sich am Ende mit Position 22 begnügen. Simone Wild, die sich als 30. gerade noch für den 2. Lauf qualifiziert hatte, konnte ihre zweite Chance nicht vollends nutzen und beendete das Rennen auf Platz 27.

Schliessen 01:34 Video Gisins zweiter Auftritt in Are Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 00:46 Video Gisin: «Bin sehr froh, dass ich einen guten 2. Lauf hatte» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 01:22 Video Wild: «Die Angst war immer im Hinterkopf» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Are mit dem Slalom noch ein zweites Rennen auf dem Programm. Dabei soll Mikaela Shiffrin nach 7-wöchiger Verletzungspause ihr Comeback geben. Auf SRF zwei können Sie auch dieses Rennen (1. Lauf ab 10:10 Uhr, 2. Lauf ab 13:00 Uhr) live verfolgen. Ab nächstem Wochenende steht für die Technikerinnen beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm dann der Saisonabschluss an. Eine Woche darauf stehen beim erstmals über 2 Wochenenden ausgetragenen Event die Speed-Rennen auf dem Programm.