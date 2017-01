Gut schafft den Hattrick

Lara Gut hat auch den 3. Super-G der Saison gewonnen. Die Tessinerin setzte sich in Garmisch-Partenkirchen überlegen durch und wiederholte ihren Sieg aus dem Vorjahr.

Die Fahrt von Lara Gut 1:44 min, vom 22.1.2017

Das Rennen ist derzeit noch im Gang. Hier im Ticker sind Sie live dabei.

Das Podest

1. Lara Gut (Sz)

2. Stephanie Venier (Ö) +0,67

3. Tina Weirather (Lie) +0,86

Lara Gut ist derzeit im Super-G nicht zu schlagen. Nach ihren Siegen in Lake Louise und Val d'Isère setzte sich die Tessinerin auch in Garmisch-Partenkirchen durch. Gut war in sämtlichen Streckenabschnitten klar die Schnellste und distanzierte die Konkurrenz deutlich. Für die 25-Jährige ist es der 22. Weltcupsieg, der 11. im Super-G. Im Gesamtweltcup verringerte Gut den Rückstand auf die führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf 135 Punkte.

Während gleich mehrere Favoritinnen nicht richtig auf Touren kamen, nutzte Stephanie Venier die Gunst der Stunde. Die 23-jährige Österreicherin schaffte erstmals in ihrer Karriere den Sprung auf das Podest. Dritte wurde die Liechtensteinerin Tina Weirather.

Vonn chancenlos

Nach ihrem sensationellen Sieg bei ihrem Comeback in der Abfahrt vom Samstag konnte Lindsey Vonn im stärker drehenden Super-G nicht mit den Besten mithalten. Die Amerikanerin büsste bereits im obersten Streckenteil viel Zeit auf Gut ein und erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 1,65 Sekunden auf dem 9. Platz.

Die weiteren Schweizerinnen

Corinne Suter +1,81

Fabienne Suter +2,78

Joana Hählen +2,86

Priska Nufer +2,94

Die anderen Schweizerinnen hatten mit den Spitzenplätzen nichts zu tun. Zweitbeste Swiss-Ski-Athletin war Corinne Suter. Einen schlechten Tag zog Fabienne Suter ein. Die Schwyzerin, die am Samstag mit Platz 7 in der Abfahrt die Qualifikation für die WM in St. Moritz geschafft hatte, verlor 2,78 Sekunden auf Gut.

