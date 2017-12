Holdener nur von überragender Shiffrin geschlagen

Mikaela Shiffrin dominiert den Weltcup weiter nach Belieben. Sie gewinnt den Slalom von Lienz vor Wendy Holdener.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Wendy Holdener (Sz) +0,89

3. Frida Hansdotter (Sd) + 1,22

Für Shiffrin ist es bereits der fünfte Saisonsieg, der zweite im Slalom. Im Gesamtweltcup ist die 22-Jährige der Konkurrenz bereits weit entrückt. Holdener ihrerseits feierte den mittlerweile 12. Podestplatz im Slalom – auf ihren allerersten Sieg in dieser Disziplin muss die Schwyzerin aber weiter warten.

Holdener: «Es ist mir erstaunlich gut gelungen» Shiffrin: «Ich wusste, dass ich intelligent fahren muss» Der 2. Lauf von Wendy Holdener Der 2. Lauf von Mikaela Shiffrin Holdener: «Es ist mir erstaunlich gut gelungen» 0:50 min, vom 28.12.2017

Shiffrin: «Ich wusste, dass ich intelligent fahren muss» 0:51 min, vom 28.12.2017

Der 2. Lauf von Wendy Holdener 1:12 min, vom 28.12.2017

Der 2. Lauf von Mikaela Shiffrin 1:22 min, vom 28.12.2017

Die weiteren Schweizerinnen

9. Melanie Meillard +2,31

9. Denise Feierabend +2,31

13. Michelle Gisin +2,51

Die Premiere

Ein Erfolgserlebnis gab es für Aline Danioth. Die 19-Jährige qualifizierte sich erstmals für einen zweiten Lauf und durfte sich als 19. über ihre ersten Weltcuppunkte freuen. «Ich habe probiert, Vollgas zu geben. Es war ein mega schönes Gefühl», so die junge Athletin aus Andermatt.

Danioth: «Es war ein riesiges Erlebnis» 0:44 min, vom 28.12.2017

Die Aufholjagd

Estelle Alphand – ein Name, den Sie sich merken sollten. Die Tochter des ehemaligen Gesamtweltcupsiegers Luc Alphand zeigte einen überragenden zweiten Lauf und machte einen Sprung von Platz 23 auf 5.

Das weitere Programm

Am Freitag steht in Lienz ein Riesenslalom auf dem Programm (10:25 Uhr live auf SRF zwei). Am 1. Januar folgt im norwegischen Oslo der City-Event.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.12.17, 13:40 Uhr