Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,99

2. Petra Vlhova (Slk) +0,29 Sekunden

3. Wendy Holdener (Sz) +0,38

Wendy Holdener fuhr dank einem starken 2. Lauf im Slalom von Semmering zu ihrem 18. Slalom-Podestplatz. Am 1. Sieg hinderten Holdener die beiden Saison-Dominatorinnen dieser Disziplin. In bisher jedem Slalomrennen dieses Winters gewann Mikaela Shiffrin vor Petra Vlhova.

Shiffrin konnte mit ihrem 36. Slalomsieg den Rekord von Marlies Schild übertreffen. Vor der Amerikanerin liegt nun nur noch Ingemar Stenmark, der 40 Slalomerfolge aufweisen kann. Die 23-Jährige dürfte auch diesen Rekord früher oder später übertreffen.

Die Schweizerinnen

15. Aline Danioth +3,71

OUT Charlotte Chable

Aline Danioth übertraf mit dem 15. Rang ihre bisherige Bestleistung im Weltcup von vor einer Woche. In Courchevel war sie im Slalom auf Rang 16 gefahren. Im Interview meinte sie danach: «Ich weiss, dass ich noch mehr könnte.»

Charlotte Chable quaifizierte sich das 1. Mal seit März 2016 wieder für einen 2. Lauf. Dort rutschte sie jedoch aus und konnte ihre Fahrt nicht ins Ziel bringen.

Das weitere Programm

Am Neujahrstag stehen die Parallel-Rennen in Oslo beim City-Event an. Die Speed-Fahrerinnen werden am 12. Januar die Abfahrt von St. Anton bestreiten.

Resultate Slalom von Semmering

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.12.2018, 13:20 Uhr