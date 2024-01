Für die Schwyzerin ist die Saison zu Ende. Sie verletzte sich in der Abfahrt von Cortina schwer am linken Knie.

Legende: Die Befürchtungen haben sich bestätigt Corinne Suter verletzte sich in Cortina schwer. Keystone/APA/Johann Groder

Für Corinne Suter ist die Saison gelaufen. Wie Swiss-Ski am Freitagabend mitteilte, zog sich die Schwyzerin in der Abfahrt am Freitag einen Kreuzbandriss im linken Knie sowie eine Meniskusverletzung zu. Dies ergaben Untersuchungen in Zürich.

Damit haben sich die Befürchtungen einer schweren Verletzung bestätigt. Suter, die bereits letztes Jahr in Cortina schwer gestürzt war und sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, kam nach einem Sprung vor einer Linkskurve hart auf, schrie vor Schmerzen und fasste sich ans linke Knie. An der gleichen Stelle war zuvor Mikaela Shiffrin in die Fangnetze geflogen.

00:42 Video Suter muss nach einem Sprung abschwingen Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Suter wird am Samstag operiert. Läuft der Heilungsprozess nach Plan, dürfte sie kommenden Winter wieder ins Renngeschehen eingreifen können.

Auch Gisin mit Schmerzen

Auf weitere Starts in Cortina verzichten wird derweil Michelle Gisin. Auch die Engelbergerin erwischte es nach dem Sprung an der gleichen Stelle. Nach dem Sturz konnte Gisin zwar selbständig ins Ziel fahren. Die Allrounderin verspürt aber Schmerzen im rechten Unterschenkel und befindet sich vor Ort in medizinischer Untersuchung.