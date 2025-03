Zu den Hauptdarstellerinnen im alpinen Zirkus gehört Lara Gut-Behrami schon längst. Nun hat sie es mit Podestrang Nummer 100 in einen erlauchten Zirkel geschafft, dem zuvor erst fünf Fahrerinnen angehört hatten. Vor ihr haben diesen Meilenstein die Amerikanerinnen Mikaela Shiffrin (156 Klassierungen unter den ersten drei) und Lindsey Vonn (138), die Österreicherinnen Annemarie Moser-Pröll (114) und Renate Götschl (110) sowie Vreni Schneider (101) erreicht.

Auf Männer-Seite hat lediglich ein Trio Selbiges geschafft, nämlich der Schwede Ingemar Stenmark (155), der Österreicher Marcel Hirscher (138) und dessen für Luxemburg gestarteter Landsmann Marc Girardelli (100).

Passend zum Thema Riesenslalom in Sun Valley Gut-Behrami gewinnt und feiert Jubiläum – Brignone holt Kugel

Krönung einer tollen Saison

Zwei Tage nach ihrem grandiosen Triumph im Super-G und dem Gewinn der kleinen Kristallkugel sorgte Gut-Behrami mit dem Sieg, dem 10. in einem Weltcup-Riesenslalom, auch für das perfekte Ende eines erneut erfolgsverwöhnten Winters.

Dass ich den letzten Riesenslalom der Saison gewinne, ist mir noch nie passiert.

«Heute Morgen habe ich mir überlegt: Es ist mir schon gelungen, dass ich den ersten Riesenslalom der Saison gewonnen habe. Dass ich den letzten gewinne, ist mir aber noch nie passiert», lachte die Tessinerin im SRF-Interview. Der Griff in die Motivations-Trickkiste funktionierte.

Gut-Behrami ist die einzige Frau, die in drei Disziplinen 10 oder mehr Weltcup-Siege vorzuweisen hat (24 im Super-G, 13 in der Abfahrt). «Das ist schon der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Karriere haben würde.» Am Ende einer langen Saison habe der Kopf den Unterschied gemacht – denn müde seien alle Athletinnen gewesen.

Resultate