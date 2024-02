Die 31-jährige Italienerin verletzte sich beim Training am Bein. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Legende: Einmal mehr im Pech Sofia Goggia. imago images/ABACAPRESS

Für Sofia Goggia ist die Weltcup-Saison vorzeitig zu Ende. Die Italienerin verletzte sich am Montag im Training in Temù laut Gazzetta dello Sport schwer. Es bestehe der Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch. Für die 31-Jährige ist es das nächste traurige Kapitel in ihrer langen Verletzungsgeschichte.

Genua Diagnose noch ausstehend

Italiens Skiverband FISI bestätigte, dass sich die Fahrerin während des Riesenslalom-Trainings verletzt hat. Die genaue Diagnose liege aber noch nicht vor. Die 31-Jährige blickt bereits auf eine lange Verletzungsgeschichte zurück, schaffte aber immer wieder den Anschluss.

In diesem Winter gewann Goggia eine Abfahrt und einen Super-G. In der Abfahrtswertung liegt die Olympiasiegerin von 2018 an der Spitze. Die kleine Kugel für die beste Abfahrerin des Winters holte sie sich bereits viermal.