Legende: Fährt in diesem Winter nicht mehr Jasmine Flury. Keystone/AP/Marco Trovati

Vor zwei Wochen stand sie in der 1. Abfahrt von Crans-Montana als Zweite noch auf dem Podest, nun ist Jasmine Flurys Winter gelaufen. «Leider ist meine Saison schon vorbei. Ich habe einen Knorpelschaden im Knie», schreibt die 30-jährige Bündnerin auf Instagram. Es würden derzeit noch weitere Untersuchungen laufen.

Flury hatte in der 2. Abfahrt im Wallis einen Schlag erwischt und bereits das Speed-Wochenende in Val di Fassa wegen Beschwerden in ihrem rechten Knie ausgelassen. Nach Kvitfjell war sie für dieses Wochenende gar nicht angereist. Zum Saisonabschluss wird die Abfahrtsweltmeisterin somit auch das Finale in Saalbach verpassen.

01:06 Video Archiv: Flury nach der 2. Abfahrt in Crans-Montana Aus Sport-Clip vom 17.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.