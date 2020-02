Brignone gewinnt die Alpine Kombination in Crans-Montana und führt neu im Gesamt-Weltcup. Gisin und Holdener verpassen das Podest.

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:56,24

2. Franziska Gritsch (AUT) +0,92

3. Ester Ledecka (CZE) +1,82

Federica Brignone war in Crans-Montana eine Klasse für sich. Die 29-Jährige profitierte nicht zuletzt vom Ausfall der Slowakin Petra Vlhova, die auf dem Weg zum Sieg im Slalom einfädelte. So gewann Brignone deutlich vor der Österreicherin Franziska Gritsch und der Tschechin Ester Ledecka.

Die Schweizerinnen

4. Michelle Gisin (SUI) +1,93

5. Wendy Holdener (SUI) +2,49

9. Rahel Kopp (SUI) 4,02

12. Priska Nufer (SUI) +4,51

13. Jasmina Suter (SUI) +4,52

Michelle Gisin und Wendy Holdener hatten sich schon im Super-G zu viel Rückstand eingehandelt. Gisin lag bei Halbzeit als Achte 1,10 Sekunden zurück, Holdener hatte als Zehnte gar 1,50 Sekunden eingebüsst. Und auch im Slalom lief es den Schweizer Teamleaderinnen nicht wunschgemäss. Sie verpassten das Podest als 4. und 5. mit grossem Rückstand auf Brignone.

Die Serientäterin

Brignone gewann die Kombination von Crans-Montana nach 2017, 2018 und 2019 bereits zum 4. Mal. Auch die erste Kombination der laufenden Saison in Altenmarkt war zur Beute der Italienerin geworden. Dank ihrem insgesamt 15. Weltcupsieg übernimmt sie zudem neu auch die Führung im Gesamt-Weltcup.

So geht es weiter

Nach dem Wochenende in Crans-Montana wechseln die Frauen nach Italien. Dort gibt am nächsten Wochenende La Thuile sein Comeback im Weltcup-Zirkus mit einem Super-G und einer weiteren Kombination. In der Woche darauf beherbergt Ofterschwang einen Riesenslalom und einen Slalom.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.02.20, 10:30 Uhr