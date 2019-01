Mikaela Shiffrin reist am kommenden Wochenende nicht nach St. Anton. Die Weltcup-Dominatorin gönnt sich eine Pause.

Shiffrin verzichtet auf Speedrennen in St. Anton

Mikaela Shiffrin will im Hinblick auf die WM im schwedischen Are im Februar ihre Kräfte schonen. Die 23-jährige Amerikanerin hat sich deshalb entschieden, die beiden Speedrennen vom kommenden Wochenende in St. Anton auszulassen.

«Die grösste Lehre vom letzten Jahr war, dass ich vor den Olympischen Spielen zu viel gemacht habe, sodass ich dann echt müde war», erklärte die Weltcup-Leaderin ihren Entscheid.

In St. Anton finden am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Januar, eine Abfahrt und ein Super-G statt. Vier Tage zuvor steht für die Technikerinnen der Slalom in Flachau auf dem Programm.