Die Schweizer Speed-Spezialistinnen kamen im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in St. Anton nicht auf Touren. Corinne Suter (17.) verlor 1,04 Sekunden auf die Bestzeit der Tschechin Ester Ledecka.

Ledecka hatte kurz vor Weihnachten im Super-G von Val d'Isère ihr zweites Weltcup-Rennen gewonnen und könnte am Samstag in Österreich zum zweiten Mal in einer Abfahrt nach Lake Louise im Dezember 2019 triumphieren.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie die Abfahrt der Frauen am Samstag in St. Anton ab 11:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Den Super-G am Sonntag wird ab 11:30 Uhr übertragen.

Gut-Behrami nach Bestzeit im 1. Training zurückgebunden

Am Vortag hatte Lara Gut-Behrami noch die beste Zeit aufgestellt. Im zweiten Training musste sich die Tessinerin mit einem Rückstand von 1,30 Sekunden mit 24. Rang begnügen. Zwischen Suter und Gut-Behrami klassierten sich noch Joana Hählen (18.) und Jasmine Flury (20.).

In St. Anton bestreiten die Frauen nach der Abfahrt am Sonntag noch einen Super-G. Letztmals hatte der Weltcup 2013 im Skiort in den Tiroler Alpen gastiert.