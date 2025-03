Kampf um die Kugel

Mancher rieb sich bei Lara Gut-Behramis Zwischenzeiten verwundert die Augen: Kann das sein? Oder ist das ein Darstellungsfehler? Bei bereits 9 Athletinnen im Ziel legte die Tessinerin unter bedecktem Himmel im Sun Valley einen Gewaltsritt auf die brandneue Speed-Piste.

Wie in Super-G-Rennen jeweils gefordert, fuhr Gut-Behrami wild, abenteuerlich und stets am Limit. Mehrmals flog die 33-Jährige mit Topspeed regelrecht über die Wellen. Am Ende nahm sie der Konkurrenz unglaubliche 1,29 Sekunden und mehr ab.

Die in der Super-G-Wertung mit 5 Punkten Vorsprung ins Weltcup-Finale gestartete Federica Brignone zeigte eine ansprechende Leistung – diese reichte zwar zu Platz 3, aber bei weitem nicht für die entfesselte Gut-Behrami. Den Rückstand machte die Schweizerin somit mühelos wett.

Mit ihrer 6. kleinen Kristallkugel stellt Gut-Behrami einen Allzeit-Rekord auf. So viele Kugeln holte bislang keine Skifahrerin und kein Skifahrer im Super-G.

Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:12,35 Minuten

2. Lindsey Vonn (USA) +1,29 s

3. Federica Brignone (ITA) +1,33 s

Am nächsten kam Gut-Behrami überraschend Lindsey Vonn. Die hochdekorierte US-Amerikanerin, in diesem Winter in den Weltcup zurückgekehrt, holte sich ihren ersten Podestplatz seit 2565 Tagen. Mit 40 Jahren krönt sie sich zur mit Abstand ältesten Podiumsfahrerin der Geschichte.

Übrigens: Vonn gehört zu den vier Athletinnen und Athleten, die 5 Super-G-Kugeln in ihrem Palmarès wissen und somit von Gut-Behrami überholt wurden.

Brignone, die bereits vor dem Rennen als Gesamtweltcup-Siegerin festgestanden hatte, holte sich zum Abschluss einer hervorragenden Saison ihren 15. Podestplatz des Winters.

Die weiteren Schweizerinnen

15. Corinne Suter +2,86

16. Joana Hählen +3,12

17. Michelle Gisin +3,25

Malorie Blanc OUT

Im Schatten der überragenden Teamleaderin blieb ein Exploit bei den weiteren Swiss-Ski-Athletinnen aus. Corinne Suter (15.) schaffte es als einzige knapp in die Punkte. Malorie Blanc fuhr nach angriffigem Startabschnitt an einem Tor vorbei und schied aus.

So geht es weiter

Für die Speed-Fahrerinnen ist die Saison abgeschlossen. In der anstehenden Woche stehen sowohl auf Frauen wie auf Männerseite noch je zwei Rennen an. Die Riesenslaloms werden am Dienstag (Frauen) und Mittwoch (Männer) ausgetragen, am Donnerstag gehen die beiden Slaloms über die Bühne. Alle Rennen zeigen wir live auf SRF zwei und in der Sport App.

Weltcup Frauen