Die Romande zog sich schon vor dem Olympia-Slalom beim freien Skifahren eine Daumen-Verletzung zu.

«Ich habe mir einen Ski-Daumen zugezogen. Nach der Team-Kombi (am 10. Februar, Anm. d. Red.) war es an meinem Ruhetag so schön, dass ich etwas frei Skifahren wollte. Leider beging ich einen Innenskifehler und mein Daumen blieb im Schnee stecken», verriet Studiogast Camille Rast am Sonntag im Sportpanorama.

Die Bänder seien dabei in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte die 26-Jährige, die mit getapter Hand bei Gastgeber Paddy Kälin auftrat. «Im Slalom-Training habe ich schon ziemliche Schmerzen. Aber für die jeweils zwei Läufe im Rennen geht's.»

Rast war wenige Tage nach dem Malheur, am 18. Februar, in Cortina zu Olympia-Silber im Slalom hinter Mikaela Shiffrin gefahren. «Ich muss nun meinen Handschuh an den Stock kleben. Ausserdem habe ich einen kleinen Schoner gebastelt, damit es etwas sicherer ist», schilderte die Walliserin ihren Umgang mit der Blessur.