Am Ende hat es auch im 100. Anlauf knapp nicht gereicht. Trotz Halbzeitführung musste sich Wendy Holdener beim Slalom von Kranjska Gora mit Platz 2 zufriedengeben. Einmal mehr stand ihr beim Versuch, den 1. Slalomsieg zu ergattern, Petra Vlhova vor der Sonne.

Die Enttäuschung über den verpassten Triumph konnte die Schwyzerin kurz nach Ende des Rennens nicht ganz verbergen. «Ich bin wieder hier und spiele dieses Spiel. Ich weiss, dass mir viele den Sieg gewünscht haben und die Daumen drückten.» Sie habe darauf vertraut, ihre Leistung abzurufen. Bis auf ein, zwei Rutscher vor dem Ziel sei ihr das auch gelungen.

Bestes Saisonergebnis

Trotz des knapp verpassten Sieges kann Holdener den 2. Platz – es ist ihr bestes Saisonergebnis – als Erfolg verbuchen. Besonders die Tatsache, dass die 28-Jährige den 2. Lauf wieder einmal als Führende in Angriff hatten nehmen können, nahm Holdener mit Genugtuung zur Kenntnis.

Das Gefühl, als Letzte im Starthaus zu stehen, sei «wirklich cool». «Man kommt ins Ziel und weiss sofort, woran man ist.» Holdener zog am Ende ein positives Fazit. Denn trotz fehlenden Trainingstagen seit dem letzten Auftritt in Zagreb habe sie in Kranjska Gora ihre Leistung abrufen können.

Die nächste Chance, den 1. Slalomsieg zu ergattern, bietet sich Holdener bereits am Dienstag. Das Ziel für den Auftritt in Schladming sei jetzt klar: «Ihr wisst jetzt, wo ich nach dem 1. Lauf stehen will.»