Drei Monate nach ihrer Knieverletzung hat Michelle Gisin schon wieder ihre ersten Skitrainings absolviert. In ihrem Heimskigebiet am Titlis kann die Engelbergerin ihr operiertes Knie testen. Sie ist zufrieden mit dem Gefühl.

Das Knie fühlt sich nach der Operation fast besser an als die paar Jahre zuvor.

Die 25-Jährige lässt es ruhig angehen. Sie sei momentan eher «touristisch» unterwegs, weil ihr Knie nach etwa einer Stunde eine Pause brauche. Für harten Schnee und die steilsten Hänge sei es auch noch zu früh.

Operation wegen Knorpelschäden

Eine Zwangspause einlegen musste Gisin wegen ihrem Ausfall in Garmisch Anfang Januar. Sie kam bei der Zielkurve in Rücklage und ihr rechtes Knie verdrehte sich, was zu Knorpelschäden und einer Kreuzbandzerrung führte. Die Verletzung zwang Gisin zur ersten Operation ihrer Karriere, worauf sie die WM verpasste.

Vorsprung bei der Saisonvorbereitung

Während die anderen Skifahrer gerade in den Ferien sind, steckt Gisin schon in der Saisonvorbereitung. Sie sei zwei Monate voraus mit dem Kondi-Training und habe jetzt viel Zeit, Ski zu fahren, sagt die Engelbergerin zuversichtlich.