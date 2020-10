Die Zeit war knapp, aber es hat gereicht: Nur 6 Wochen nach ihrem Trainingssturz in Saas-Fee wird Wendy Holdener am Samstag in Sölden in die Saison starten. Dies gibt die Schwyzerin nach ein «paar guten Trainingstagen» auf der Diavolezza bekannt.

Anfang September hatte sich die 27-Jährige eine nicht-verschobene Fraktur des Wadenbeinkopfes zugezogen.

Grünes Licht von den Ärzten

Diesen Montag erhielt Holdener von den Ärzten grünes Licht, dass sie wieder auf die Ski zurückkehren kann. Dies tat sie umgehend. Danach beschied die stärkste und konstanteste Schweizer Riesenslalom-Fahrerin der vergangenen Jahre: «Ich fühle mich wohl. Das Team und ich haben gemeinsam entschieden, dass ich in Sölden starten werde. Darüber freue ich mich sehr.»

Die weiteren Schweizer Starterinnen für den Riesenslalom am Samstag standen schon zuvor fest. Es sind dies Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast und Priska Nufer.