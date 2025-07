Legende: Zieht einen Schlussstrich Noémie Kolly. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Noémie Kolly hängt die Skischuhe an den Nagel - zumindest was das Profi-Geschäft angeht. Die 27-jährige Freiburgerin zog sich im vergangenen Dezember bei einem Training in Copper Mountain in Colorado eine schwere Verletzung am linken Knie zu und befindet sich noch in der Reha-Phase.

Nun zieht Kolly vorzeitig einen Schlussstrich unter ihre Karriere als alpine Skirennfahrerin. «Diese erneute Knieverletzung war ein harter Schlag», erklärt die Vize-Juniorinnenweltmeisterin in der Abfahrt von 2019 in einer Medienmitteilung.

«Nicht bereit, Opfer zu bringen»

«Seit Beginn der Reha haben die wiederkehrenden Schmerzen dazu geführt, dass ich meine sportliche Zukunft intensiv hinterfragt habe. Ich habe erkannt, dass ich mich nicht mehr voll und ganz engagieren kann und auch nicht mehr bereit bin, die Opfer zu bringen, die der Spitzensport erfordert», so Kolly weiter.

Die B-Kader-Athletin erreichte drei Top-15-Platzierungen im Weltcup und stand zweimal auf dem Podest im Europacup. Ab Herbst will sie «ein neues berufliches Projekt starten».