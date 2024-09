Nach einem Vorfall im Training in Chile erklärt die Tessinerin, dass mit ihrem linken Knie alles in Ordnung ist.

Lara Gut-Behrami informierte am Montag in einer Videokonferenz über einen Vorfall, der sich im Training in Chile ereignet hat. «Ich habe einen Schlag abbekommen. Deshalb musste ich meinen Trainingsumfang ein bisschen reduzieren, weil eine Ungewissheit da war. Ich bin recht empfindlich, wenn es um mein linkes Knie geht.»

Nach der Rückkehr in die Schweiz liess sich Gut-Behrami untersuchen und konnte vier Wochen vor dem Saisonstart in Sölden (27.10.) Entwarnung geben. «Es geht mir gut, mein Knie ist ok. Aber ich habe herausgefunden, was der Kopf macht, wenn man Angst hat, dass etwas nicht stimmt.» Wegen mehr Physiotherapie konnte die 33-Jährige ein bisschen weniger trainieren. «Ab nächster Woche geht es weiter auf den Ski.»

02:02 Video Gut-Behrami: «Wenn es um mein linkes Knie geht, bin ich recht empfindlich» Aus Sport-Clip vom 30.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Gedanken über Olympia-Teilnahme

Gut-Behrami liess mit einer weiteren Aussage aufhorchen. Im März hatte sie erklärt, ihre Karriere nach der Saison 2024/25 beenden zu wollen. Nun hat sie aber doch noch die Olympischen Spiele 2026 in Mailand-Cortina im Hinterkopf. «Ich habe im Sommer darüber nachgedacht und mir gesagt: ‹Warum nicht?›»