Legende: Hatte Glück im Unglück Mikaela Shiffrin. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Mikaela Shiffrin hat beim Angriff auf die Marke von 100 Weltcup-Siegen viel riskiert. Im Riesenslalom in Killington stürzte die US-Amerikanerin, die nach dem 1. Lauf geführt hatte, und wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert.

«Es gibt zurzeit keinen Grund zu grosser Sorge», sagte Shiffrin später in einem über soziale Medien veröffentlichten Video. «Ich kann mich nur nicht bewegen. Ich habe eine grosse Abschürfung und etwas hat mich aufgespiesst», erklärte die 29-Jährige und zeigte dabei, wie sie medizinisch behandelt wurde.

In ihrer Paradedisziplin Slalom wird sie am Sonntag nicht an den Start gehen. «Ich werde von draussen anfeuern», schrieb sie zu dem Video. Shiffrin bedankte sich zudem für die Unterstützung und entschuldigte sich für alle Sorgen, die sie mit ihrem Sturz bereitet habe – gefolgt von einer vorsichtigen Entwarnung: «Es sieht so aus, als seien alle Scans in Ordnung.»