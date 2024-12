Legende: Hatte Glück im Unglück Mikaela Shiffrin. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Mikaela Shiffrin hat bei ihrem Sturz in Killington eine heftige Stichwunde im Bauch erlitten und wird vorerst im alpinen Weltcup ausfallen. Bei dem Unfall im zweiten Durchgang des Riesenslaloms seien zwar keine Bänder in den Gelenken, Knochen oder internen Organe verletzt worden, teilte der US-Skiverband am Sonntag mit.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Riesenslalom in Killington Rast nach Shiffrins Sturz auf dem Podest 30.11.2024 Mit Video

Die Stichwunde auf der rechten Bauchseite aber könne nicht genäht werden, weil sie zu tief sei und die Gefahr einer Infektion bestehe, wurde in einer weiteren Nachricht präzisiert. Shiffrin habe grosse Schmerzen und könne aktuell nicht gut laufen. Wann sie wieder auf Ski zurückkehre, das sei unklar, hiess es.

Ich werde von draussen anfeuern.

Kurz nach dem Rennen hatte Shiffrin sich bereits per Video aus dem Krankenhaus gemeldet: «Es gibt zurzeit keinen Grund zu grosser Sorge», sagte sie. «Ich kann mich nur nicht bewegen. Ich habe eine grosse Abschürfung und etwas hat mich aufgespiesst», erklärte die 29-Jährige und zeigte dabei, wie sie medizinisch behandelt wurde.

In ihrer Paradedisziplin Slalom wird sie am Sonntag nicht an den Start gehen. «Ich werde von draussen anfeuern», schrieb sie zu dem Video. Shiffrin bedankte sich zudem für die Unterstützung und entschuldigte sich für alle Sorgen, die sie mit ihrem Sturz bereitet habe – gefolgt von einer vorsichtigen Entwarnung: «Es sieht so aus, als seien alle Scans in Ordnung.»