Gemäss Patrick Riml lautet die Diagnose bei Mikaela Shiffrin: Aussenband im linken Knie überdehnt, aber keine Bänderrisse oder Knochenbrüche. Der Direktor des US-Skiverbands rechnet im Interview mit SRF mit einer Pause von 10 bis 20 Tagen für Shiffrin, «je nachdem, wie sich das Knie entwickelt».

Offenbar hatte sich Shiffrin bereits zu Beginn des Winters im Slalom in Levi eine leichte Knieblessur zugezogen. Die Amerikanerin befindet sich aktuell in Innsbruck in der Reha und will «so schnell wie möglich» wieder in den Weltcup zurückkehren.

Shiffrin zog sich ihre Verletzung bei einem Sturz in der ersten Abfahrt am vergangenen Freitag in Cortina d'Ampezzo zu.