Unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt von Val d'Isère wurde die österreichische Skifahrerin Nicole Schmidhofer ins Spital in Bourg-Saint-Maurice überführt.

Erste Untersuchungen ergaben den Verdacht auf einen vorderen Kreuzband- und Seitenbandriss im linken Knie. Die 31-Jährige wird in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht und dort weiter untersucht. Nähere Informationen würden nach einer genauen Diagnose folgen, schrieb der österreichische Skiverband ÖSV.

Schmidhofer war in der Frauen-Abfahrt am Freitag mit über 100 km/h in die Sicherheitsnetze gedonnert. An gleicher Stelle kamen auch die Bernerin Joana Hählen, Federica Brignone (ITA) und Alice McKennis Duran (USA) von der Strecke ab. Die drei kamen glimpflicher davon.

Sollte sich die Erstdiagnose bestätigen, dürfte die WM-Saison für Schmidhofer gelaufen sein.