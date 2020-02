Mikaela Shiffrin werde vorerst in ihrem Heimatort Vail im US-Bundesstaat Colorado bleiben. Dies teilte der amerikanische Skiverband mit. Wann die 24-Jährige in den Weltcup zurückkehren wird, sei derzeit offen.

Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Noch am selben Tag flogen Mikaela und ihre Mutter Eileen, die ihre Tochter bei den Rennen stets begleitet, in die USA. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Siege in allen vier Disziplinen

Am kommenden Wochenende stehen für die alpinen Frauen in Garmisch-Partenkirchen eine Abfahrt und ein Super-G an. Eine Woche später bestreiten die Technikerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom.

Shiffrin, die den Gesamtweltcup nach 22 von 39 Rennen mit einem Vorsprung von 270 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone souverän anführt, hat in dieser Saison schon Siege in vier Disziplinen vorzuweisen.