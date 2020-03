Mikaela Shiffrin gibt auf Instagram bekannt, dass sie das Training wieder aufgenommen hat. Ob sie in Are an den Start geht, ist offen.

Gut einen Monat nach dem überraschenden Tod ihres Vaters hat Mikaela Shiffrin das Training wieder aufgenommen. Am Donnerstag will die US-Amerikanerin nach Skandinavien fliegen, um sich dort auf ihr Wettkampf-Comeback vorzubereiten. Das gab Shiffrin in einem sechseinhalbminütigen Video auf Instagram bekannt.

Rückkehr schon in Are?

Den Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup liess die 24-Jährige indes offen. «Ich habe herausgefunden, dass ich meinem Vater im Training näher sein kann, und es lenkt mich ab», sagte Shiffrin in der Botschaft auf Social Media.

Ein Comeback beim Weltcup in Are (12. bis 14. März) scheint somit zumindest wieder möglich. Die Dominatorin der letzten Jahre ist seit Anfang Februar kein Rennen mehr gefahren und hat ihre Führung im Gesamtweltcup verloren.

Die Frauen haben nach der Absage der Rennen in Ofterschwang ein freies Wochenende. Nächste Woche fahren sie in Are, wo Shiffrin vor einem Jahr im Super-G und Slalom ihre WM-Goldmedaillen Nummern 4 und 5 geholt hatte.