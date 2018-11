Elena Fanchini wollte nach überstandener Tumorerkrankung ihr Comeback im Weltcup geben. Die bei einem Trainingssturz in Copper Mountain erlittenen Verletzungen – darunter ein Bruch des linken Wadenbeins – haben nun die Pläne über den Haufen geworfen.

Emotionaler Instagram-Beitrag

In einem am Freitag veröffentlichten Instagram-Beitrag dankte die Italienerin unter Tränen dem Skisport für alles, was er ihr gegeben habe. Dieses Video ist von italienischen Medien als Bekanntgabe ihres Rücktritts interpretiert und entsprechend – auch im deutschsprachigen Raum – verbreitet worden.

Legende: Emotionale Mitteilung Elena Fanchini in ihrer Instagram-Story. Instagram

Daraufhin widersprach Fanchini via Homepage des italienischen Schneesportverbandes: «Der Ausbruch auf meiner Instagram-Seite ist nur auf einen Moment der Entmutigung zurückzuführen. Erst wenn ich diese Verletzung überwunden habe werde ich entscheiden, wie meine Zukunft ausschaut.» Fanchini reist am Sonntag zurück nach Italien.