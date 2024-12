Legende: Lange Gesichter In St. Moritz kann am Sonntag nicht gefahren werden. Keystone/EPA/TIL BUERGY

Der 2. Super-G der Frauen in St. Moritz vom Sonntag muss abgesagt werden.

Grund dafür sind starker Wind und Nebel, die eine Fahrt auf der «Engiadina» verunmöglichen.

Das Rennen wurde zunächst dreimal verschoben, ehe die Verantwortlichen die Entscheidung fällten.

Ob und wann der Super-G nachgeholt wird, ist derzeit offen.

Einen Tag nach dem Prachtswetter beim ersten Super-G des Wochenendes in St. Moritz wurde am Sonntag schon früh klar, dass die Durchführung des zweiten Rennens ein schwieriges Unterfangen werden würde. Nach drei Verschiebungen der Startzeit erfolgte schliesslich die Absage.

Die Wetterbedingungen seien zu instabil und ungünstig, teilte die FIS mit. Ob und wo das Rennen nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Mit einer Entscheidung ist in rund einer Woche zu rechnen.

Nächste Rennen in Semmering

Nach den Festtagen macht der Frauen-Weltcup Halt im österreichischen Semmering. Am kommenden Samstag steht ein Riesenslalom auf dem Programm, am Sonntag ein Slalom. Die nächsten Speed-Wettkämpfe finden dann am Wochenende vom 11./12. Januar in St. Anton statt.