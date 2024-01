Legende: Will sich schonen Mikaela Shiffrin bestreitet als nächstes den Slalom in Flachau. Keystone/AP Photo/Giovanni Auletta

Kurze Pause für Shiffrin

Die im Gesamtweltcup führende Mikaela Shiffrin lässt die drei Speedrennen in Zauchensee aus (alle live bei SRF zu sehen). Die zuletzt in Kranjska Gora kränkelnde Amerikanerin wird erst am 16. Januar beim Slalom in Flachau wieder ins Geschehen eingreifen. In Zauchensee stehen zum Ende der Woche zwei Super-G und eine Abfahrt im Programm.

00:42 Video Archiv: Shiffrin mit rarem Einfädler in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.