Legende: Kein Training, keine Abfahrt Die Kandahar wird heuer nur im Super-G befahren. Keystone

2 Super-G statt Abfahrt auf der Kandahar

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen vom Samstag in Garmisch-Partenkirchen wird durch einen Super-G ersetzt. Aufgrund der Wetter- und Pistenverhältnisse musste auch das 2. Abfahrts-Training am Freitag bereits früh am Morgen abgesagt werden. Schon am Donnerstag hatten Schnee, Wind und Regen ein Training verhindert. Ohne Training ist eine Abfahrt nicht möglich. Der Super-G soll am Samstag um 11:00 Uhr gestartet werden. Am Sonntag steht ein weiterer Super-G auf dem Programm. Statt wie ursprünglich geplant 2 Super-G und eine Abfahrt sollen nun nach der WM vom 26. bis 28. Februar im italienischen Val di Fassa zwei Abfahrten und ein Super-G durchgeführt werden.