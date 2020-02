Legende: Bleiben im Kalender Die Rennen in La Thuile. Keystone

Rennen in La Thuile werden durchgeführt

Der Weltcup der Skifahrerinnen am Wochenende in La Thuile wird trotz des Ausbruchs des Coronavirus in Norditalien stattfinden. Das gab der Internationale Skiverband FIS bekannt. La Thuile liege im Aostatal, in dem es bislang keine registrierten Corona-Fälle gebe, lautete die Begründung für das Festhalten an den Wettbewerben. Damit können der Super-G (Samstag) und die Kombination (Sonntag) wie geplant gefahren werden. Allerdings werden zu den Rennen weniger Zuschauer als ursprünglich vorgesehen zugelassen.

Zeitpunkt von Shiffrin-Rückkehr weiter offen

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin in den alpinen Ski-Weltcup ist «weiter offen». Das teilte der US-Skiverband am Mittwoch mit. Die 24-Jährige hat seit dem überraschenden Tod ihres Vaters Anfang Februar keine Rennen mehr bestritten und deshalb ihre Führung im Gesamtweltcup an Federica Brignone verloren.