Legende: Ohne Fan-Jubel im Ziel Aline Danioth (l.) und Co. müssen im Parallel-Slalom in St. Moritz auf Zuschauer im Zielraum verzichten. Keystone

St. Moritz mit leerem Zielraum

Die Frauen-Rennen in St. Moritz finden im kommenden Winter (nahezu) ohne Zuschauer statt. Im Zielraum gibt es weder Tribünen noch VIP-Zelt, wie OK-Präsident Martin Berthod gegenüber der Engadiner Post bestätigte. Zumindest könnten die Rennen aber «entlang der Piste mitverfolgt werden». Geplant sind in St. Moritz 2 Rennen. Nach aktueller Planung stehen am 12./13. Dezember eine Abfahrt und ein Parallelslalom auf dem Programm. Dies könnte sich jedoch noch ändern – ebenso ist eine Verlegung der Rennen auf das Wochenende davor oder auf zwei Wochentage möglich.

WM-Zuschauer am Pistenrand

Die Organisatoren der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8.-21. Februar 2021) planen, die Titelkämpfe zumindest vor einer beschränkten Anzahl an Zuschauern auszutragen. «Wir arbeiten mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um mit einem sicheren Konzept Zuschauer zulassen zu können», sagte OK-Chef Valerio Giacobbi an einer Medienkonferenz. «Für den Moment rechnen wir mit 50'000 bis 60'000 Zuschauer insgesamt, also etwa 5000 pro Tag», erklärte Giacobbi. Zuvor habe man 120'000 Fans erwartet.