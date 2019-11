Legende: Kommt 2019/2020 nicht mehr zum Einsatz Nicole Good. Keystone

Frühes Saisonende für Good

Für die ins B-Kader von Swiss-Ski aufgestiegene Nicole Good ist die Saison bereits zu Ende. Die 21-jährige St. Gallerin erlitt in der vergangenen Woche beim zweiten FIS-Slalom auf der Diavolezza einen vorderen Kreuzbandriss am rechten Knie sowie eine Verletzung des Aussenmeniskus. Die Junioren-Weltmeisterin von 2019 in der Kombination wurde bereits operiert.