Legende: Hofft auf die Ski-WM 2023 Ester Ledecka. Keystone/AP/Giovanni Auletta

Ski alpin: Erneute OP bei Ledecka

Ester Ledecka, im Snowboard Doppel-Olympiasiegerin im Parallel-Riesenslalom und im Ski alpin Olympiasiegerin im Super-G, wird vorerst keine Weltcup-Rennen bestreiten können. Die 27-jährige Tschechin hat sich in der vergangenen Woche wegen einer im Sommer erlittenen Schlüsselbein-Verletzung einer weiteren Operation unterziehen müssen. Die zweigleisig fahrende Tschechin hofft, dass sie an der Ski-WM in Courchevel/Méribel (6. bis 19. Februar) sowie an der Snowboard-WM in Bakuriani (19. Februar bis 5. März) teilnehmen kann.