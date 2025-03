Legende: Der italienische Ort La Thuile ist nicht wie erhofft bereit Das Wetter macht dem Weltcup-Organisator einen Strich durch die Rechnung. Keystone/EPA/DOMINIC STEINMANN

Die geplante vorletzte Frauen-Abfahrt in diesem Winter in La Thuile fällt dem misslichen Wetter zum Opfer. Nachdem wie am Dienstag am Mittwoch kein Training hatte stattfinden können, kippte der Veranstalter das Rennen aus dem Programm. Er begründet den Entscheid auch damit, so bei anhaltend schwierigen Prognosen das Risiko von weiteren Ausfällen zu minimieren.

Entsprechend geht diese Saison bloss noch eine Abfahrt, jene am 22. März beim Finale in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho, über die Bühne. In der Disziplinenwertung ist das führende Trio – Federica Brignone, Cornelia Hütter sowie Sofia Goggia – durch nur 34 Punkte getrennt.

La Thuile setzt nun alles daran, wenigstens die beiden im Kalender verbliebenen Super-G durchpauken zu können. Bislang machten Schneefälle sowie Nebel dem Organisator im Aostatal das Leben schwer. Das Programm sieht wie folgt aus:

Donnerstag – Super-G I, Start um 11 Uhr

Freitag – Super-G II, Start um 11 Uhr

