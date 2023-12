Legende: Im Pech Wendy Holdener. Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Wendy Holdener hat sich bei einem Trainingssturz eine Fraktur am linken Sprunggelenk zugezogen.

Der Schwyzerin droht eine monatelange Pause und das vorzeitige Saisonende.

Wendy Holdener kann längere Zeit keine mehr Rennen bestreiten. Die 30-Jährige zog sich bei einem Sturz ins Sicherheitsnetz eine Fraktur des linken Sprunggelenks zu, wie Abklärungen im Spital in Zürich ergeben haben. Das Malheur passierte während des Slalomtrainings im italienischen Pozza di Fassa.

Holdener wird noch am Dienstag operiert. Im Anschluss wird sie ihren linken Fuss für eine Dauer von rund zwei Monaten ruhigstellen müssen.

Saisonende droht

Ob die Schwyzerin in dieser Saison noch weiterfährt, ist derzeit nicht sicher. Teamarzt Walter O. Frey erklärte in einer Mitteilung von Swiss-Ski: «Wir werden nach der Ruhigstellungsphase Ende Februar, Anfang März entscheiden, ob sie in der Saison 2023/24 noch einmal ins Renngeschehen eingreift.»