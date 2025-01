Das Podest

1. Alice Robinson (NZL) 1:55,28 Minuten

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,56 Sekunden

+0,56 Sekunden 3. Paula Moltzan (USA) +0,94

Nach den Rängen 13, 9 und 6 ist der erste Podestplatz im Riesenslalom in dieser Saison Tatsache für Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin konnte zwar ihren Vorjahres-Sieg am Kronplatz nicht wiederholen, doch sie profitierte auch davon, dass die Halbzeit-Führende Federica Brignone (ITA) wie auch die drittplatzierte Sara Hector (SWE) im 2. Lauf ausschied.

Im 1. Lauf hatte die 33-Jährige hingegen Pech bekundet, als sie einen Stein erwischte und auf der 2. Streckenhälfte kontinuierlich Zeit verlor. Trotzdem hatte sie den Rückstand mit 0,19 s in engen Grenzen halten können.

So musste sich Gut-Behrami einzig der Neuseeländerin Alice Robinson geschlagen geben, welche sich mit Laufbestzeit im 2. Durchgang noch von Rang 5 an die Spitze schob und ihren 4. Weltcupsieg feierte. Für Gesamtweltcup-Leaderin Brignone indes war es nach Kranjska Gora der 2. Ausfall in einem Riesenslalom in Folge.

Das Podest komplettierte die US-Amerikanerin Paula Moltzan, die eine noch grössere Aufholjagd als Robinson hinlegte und von Platz 10 aus in die Top 3 fuhr.

Die weiteren Schweizerinnen

9. Camille Rast +1,75

15. Wendy Holdener +2,77

27. Vanessa Kasper +4,42

36. Simone Wild (2. Lauf verpasst)

43. Michelle Gisin (2. Lauf verpasst)

DNF Stefanie Grob (ausgeschieden im 1. Lauf)

Camille Rast konnte für einmal kein Feuerwerk im 2. Durchgang abbrennen. Sie verbremste ihre Fahrt und fiel noch 2 Ränge zurück. Wendy Holdener konnte ihren Rang hingegen halten.

Für einen Lichtblick im 1. Durchgang hatte Vanessa Kasper gesorgt, die sich nach ihrem Erfolg im Europacup einen Startplatz am Kronplatz verdient hatte. Mit Zwischenrang 22 nach dem 1. Lauf lag gar ihr Weltcup-Bestergebnis (21.) in Reichweite, doch der 2. Umgang gelang der 28-Jährigen nicht wunschgemäss. Trotzdem reichte es zum 4. Mal in ihrer Karriere zu Weltcup-Punkten – erstmals seit 3 Jahren, ebenfalls am Kronplatz.

Eine Enttäuschung setzte es einmal mehr für Michelle Gisin ab, die im 1. Lauf 3,65 s auf die Bestzeit verlor und als 43. den 2. Durchgang klar verpasste.

So geht es weiter

Vor der WM in Saalbach (ab 4. Februar) stehen für die Frauen noch 3 Rennen an. Am kommenden Wochenende sind in Garmisch-Partenkirchen (GER) eine Abfahrt und ein Super-G geplant, ehe am Donnerstag, 30. Januar, noch einmal die Technikerinnen beim Slalom in Courchevel (FRA) gefordert sind.

Resulate