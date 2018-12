Die Spitze

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:36,72

2. Petra Vlhova (Slk) +0,29 Sekunden

3. Frida Hansdotter (Sd) +0,37 Sekunden

4. Wendy Holdener (Sz) +1,14 Sekunden

Bereits zum 7. Mal in dieser Saison steht Mikaela Shiffrin auf dem Podest ganz oben. Die Amerikanerin gewann den Slalom von Courchevel nach einem starken unteren Streckenteil und feiert nebenbei den 50. Sieg im Weltcup. «Crazy», sei das, erklärte die 23-Jährige im Zielraum.

Shiffrin verwies Petra Vlhova und Frida Hansdotter auf die weiteren Podestplätze. Knapp nicht auf das Podest schaffte es Wendy Holdener. Die Schwyzerin hatte mit den frühlingshaften Bedingungen in den französischen Alpen ihre Mühe. Dass sie trotzdem auf Rang 4 fuhr, zeugt von ihrer Klasse.

Die Schweizerinnen

16. Aline Danioth +3,44 Sekunden

27. Carole Bissig +5,04 Sekunden

Punkte gab es aus Schweizer Sicht auch für Aline Danioth und Carole Bissig. Besonders Danioth darf mit ihrer Leistung zufrieden sein. Dank der zehntbesten Zeit im 2. Durchgang rückte sie bis auf den 16. Platz vor und stellte eine neue Karrierebestleistung auf. Bissig schaffte es um 0,09 Sekunden in den 2. Durchgang und wurde am Ende 27.

Nicht am Start war in Courchevel Michelle Gisin. Die Engelbergerin nimmt sich nach intensiven Wochen und dem Sturz ihres Bruders in Gröden über die Festtage eine Auszeit.

Das weitere Programm

Nach zwei Rennen in Courchevel steht für die Fahrerinnen die Weihnachtspause an. In einer Woche geht es in Semmering mit einem Slalom und einem Riesenslalom weiter, bevor das neue Jahr am 1. Januar mit einem City Event in Oslo eingeläutet wird.

