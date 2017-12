Rennabtausch in Lienz

Wegen der Wettervorhersage findet im österreichischen Lienz anstatt des Riesenslaloms zuerst der Slalom statt.

Die beiden Weltcuprennen der Frauen in den technischen Disziplinen am 28. und 29. Dezember im österreichischen Lienz wurden aufgrund der Wettervorhersagen getauscht. Neu findet am Donnerstag der Slalom statt, der Riesenslalom geht 24 Stunden später über die Bühne.