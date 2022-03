Tessa Worley sichert sich in Courchevel/Méribel dank Rang 4 im Riesenslalom den Disziplinen-Weltcup.

Worley gewinnt Kristallkugel – Tagessieg an Brignone

Riesenslalom am Weltcup-Finale

Die Top-Platzierungen

1. Federica Brignone (ITA) 2:14,68

2. Marta Bassino (ITA) +0,31 Sekunden

3. Petra Vlhova (SVK) +0,37

4. Tessa Worley (FRA) +0,45

Der Kampf um die Riesenslalom-Kristallkugel war an Spannung kaum zu überbieten. Sara Hector führte die Wertung vor dem letzten Rennen vor Tessa Worley und Mikaela Shiffrin an. Die Schwedin Hector, wegen einer Innenbandverletzung angeschlagen, musste sich mit Rang 14 begnügen und fiel aus der Entscheidung. Die besten Karten nach dem 1. Lauf hatte Shiffrin. Die Amerikanerin stellte die klare Bestzeit auf. Worley lag auf Zwischenrang 8.

Die Französin drehte im 2. Lauf zwar noch einmal auf. Als aber nur noch Shiffrin oben stand, war klar, dass ihr ein Sieg zum 2. Gewinn des Riesenslalom-Weltcups reichen würde. Die 27-Jährige fuhr dann aber komplett verkrampft und fiel mit der schlechtesten Laufzeit noch auf Rang 7 zurück. Worley reichte damit ein 4. Platz, um zum 2. Mal nach 2017 die Kristallkugel zu gewinnen. Hector wurde Gesamt-Zweite, Shiffrin Dritte.

Schliessen 01:23 Video Der 2. Lauf von Tessa Worley Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 00:52 Video Worley: «Unbeschreiblich, das bei einem Heimrennen zu erreichen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 01:30 Video Der 2. Lauf von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 01:35 Video Shiffrin: «Nehme an, für euch war es ein aufregendes Rennen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen

Brignone mit 20. Erfolg

Den Tagessieg sicherte sich Federica Brignone. Die Italienerin, bei Halbzeit noch auf Rang 2 klassiert, setzte sich 0,31 Sekunden vor ihrer Landsfrau Marta Bassino durch und feierte ihren 20. Weltcupsieg. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova mit einem Rückstand von 0,37 Sekunden.

01:23 Video Der 2. Lauf von Federica Brignone Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen

Die Schweizerinnen

6. Michelle Gisin +0,63 Sekunden

9. Lara Gut-Behrami +0,88

23. Wendy Holdener +3,86

Michelle Gisin war nach ihrem Sturz im 2. Slalom-Lauf am Samstag mit Schmerzen im rechten Hüftbereich gestartet. Die Engelbergerin biss sich aber durch und durfte sich über einen gelungenen Saisonabschluss freuen. Nach Rang 9 nach dem 1. Lauf machte sie in Durchgang 2 noch 3 Positionen gut und wurde Sechste.

In die andere Richtung ging es für Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin hatte sich mit Rang 5 in eine gute Ausgangslage gebracht, fiel dann aber noch auf Position 9 zurück. Wendy Holdener wollte im letzten Rennen der Saison nach eigener Aussage ein bisschen experimentieren. Bei Halbzeit lag die Schwyzerin nur auf dem 24. Platz. Am Schluss resultierte ein 23. Rang.

Schliessen 01:11 Video Der 2. Lauf von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 02:06 Video Gisin: «Weiss wirklich nicht mehr, woher das noch kommt» Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 01:23 Video Der 2. Lauf von Lara Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 02:21 Video Gut-Behrami: «Fast ein wenig enttäuscht, dass es jetzt vorbei ist» Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen 01:21 Video Der 2. Lauf von Wendy Holdener Aus Sport-Clip vom 20.03.2022. abspielen