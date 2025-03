Riesenslalom Frauen in Are

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:52,67 Minuten

2. Alice Robinson (NZL) +1,36 Sekunden

3. Lara Colturi (ALB) +1,43

Bei Federica Brignone gilt weiterhin: Wenn die Italienerin diese Saison in einem Riesenslalom ins Ziel kommt, gewinnt sie ihn auch. Die Frau mit dem Tiger auf dem Helm schlug nach den beiden Heimsiegen in Sestriere vor zwei Wochen zum dritten Mal in Folge zu und baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Und wie sie das tat: Im Frühlingsschnee von Are distanzierte sie Alice Robinson dank Bestzeit in beiden Läufen um 1,36 Sekunden. Es ist ihr 9. Weltcupsieg in dieser Saison.

Der Kampf um die kleine Kristallkugel verspricht Hochspannung: Vor dem Weltcup-Finale in Sun Valley beträgt der Vorsprung von Robinson noch 20 Zähler.

Die Schweizerinnen

8. Camille Rast +2,27

9. Lara Gut-Behrami +2,52

16. Wendy Holdener +3,03

Nicht im 2. Lauf: Vanessa Kasper (40.), Delphine Darbellay (41.)

Lara Gut-Behrami konnte den Aufwärtstrend mit zwei 2. Plätzen in den letzten drei «Riesen» nicht bestätigen. Von Platz 13 aus gestartet, verlor sie in der Entscheidung früh den Stock. Zwar löste sie die zuvor lange führende US-Amerikanerin Nina O'Brien in der Leaderbox ab, der ganz grosse Sprung nach vorne gelang ihr aber nicht. Die grosse Kristallkugel liegt mit neu 322 Zählern Rückstand auf Brignone (vorher 251) in weiter Ferne. Insgesamt sind noch 8 Rennen zu fahren.

Camille Rast hatte sich nach ihrem Sturz im Slalom von Sestriere erst kurzfristig für einen Start entschieden. Die lädierte Hüfte behinderte die Walliserin laut eigenen Aussagen nicht. Mit zwei soliden Läufen wurde sie als beste Schweizerin unmittelbar vor Gut-Behrami 8. und fuhr im achten Riesenslalom der Saison zum sechsten Mal in die Top 10. Ihr Augenmerk gilt aber ohnehin dem Slalom vom Sonntag.

Wendy Holdener quittierte ihre Fahrt im 2. Lauf mit einem «schade». Im Riesenslalom fuhr sie in dieser Saison zwar immer in die Punkte, ein Top-10-Resultat schaute aber auch in Schweden nicht heraus.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Are noch ein Slalom an. Am kommenden Wochenende sind im italienischen La Thuile noch einmal die Speed-Spezialistinnen gefordert (1 Abfahrt, 2 Super-G). Vom 22. bis 27. März geht dann das Weltcup-Finale in Sun Valley (USA) über die Bühne.

