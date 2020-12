Das Podest

1. Marta Bassino (ITA) 2:19,03

2. Sara Hector (SWE) +0,46

3. Petra Vlhova (SVK) +0,59

Es war beeindruckend, wie die Italienerin Marta Bassino im 2. Lauf des Riesenslaloms von Courchevel aufgetreten ist. Die Italienerin – nach dem 1. Lauf noch knapp eine halbe Sekunde hinter Petra Vlhova auf Platz 2 – zauberte eine famose Zeit in den französischen Schnee. Vlhova konnte nicht ganz mithalten und fiel sogar noch hinter Sara Hector auf den 3. Rang zurück. Die Schwedin Hector feierte ihren 3. Podestplatz der Karriere.

Die Schweizerinnen

8. Michelle Gisin +3,09

9. Lara Gut-Behrami +3,39

Wendy Holdener ausgeschieden

Für Swiss-Ski resultierten 2 Top-10-Plätze. Michelle Gisin, in Sölden als 4. knapp nicht auf dem Podest, fuhr auf den 8. Rang. Lara Gut-Behrami verbesserte sich im 2. Lauf um 6 Positionen auf Platz 9. Beim Gletscher-Prolog im Ötztal hatte die Tessinerin den 8. Platz belegt. Danach überzeugte Gut-Behrami als 3. des Parallelrennens in Lech/Zürs.

Wendy Holdener, die nach dem 1. Lauf 11. gewesen war, schied in Courchevel am Nachmittag nach einem Innenskifehler aus. Im 2. Riesenslalom des Winters war es für die Schwyzerin bereits die 2. Enttäuschung, nachdem sie in Sölden im Finaldurchgang um 19 Positionen in den 26. Rang zurückgefallen war.

Bereits im 1. Lauf waren Corinne Suter (34.), Jasmine Suter (37.), Camille Rast (47.), Priska Nufer (59.) sowie Mélanie Meillard (60.) gescheitert.

Neblige Bedingungen

Für die Fahrerinnen herrschten in Courchevel schwierige Bedingungen. Vor allem im Mittelabschnitt im 2. Lauf war die Sicht aufgrund starken Nebels eingeschränkt. So war es für die Fahrerinnen schwierig, von Tor zu Tor zu sehen.

So geht es weiter

Am Sonntag findet in Courchevel sogleich der nächste Riesenslalom statt. Die nächste Chance der Schweizerinnen können Sie ab 09:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Die Übertragung zum 2. Lauf startet um 12:15 Uhr.