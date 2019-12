Wendy Holdener fährt als Dritte erstmals auf ein Riesenslalom-Podest. Der Sieg geht an Federica Brignone.

Riesenslalom in Courchevel

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 2:12,59

2. Mina Fürst Holtmann (NOR) +0,04

3. Wendy Holdener (SUI) +0,44

In Courchevel ist es soweit: Wendy Holdener schaffte es im Riesenslalom zum ersten Mal in die Top 3. Nach dem 1. Lauf war die Schwyzerin auch dank einem starken Schlussabschnitt noch auf Platz 5 gelegen. Im 2. Durchgang machte sie erneut im Finish den Unterschied. Die folgenden zwei Fahrerinnen liegen nur 4 Hundertstel hinter Holdener.

Der Sieg ging zum insgesamt 6. Mal in dieser Disziplin an Federica Brignone. Die Italienerin distanzierte dabei Überraschungsfrau Mina Fürst Holtmann ebenfalls nur um 4 Hundertstel. Für die Halbzeitführende aus Norwegen ist der 2. Platz dennoch ein grosser Erfolg: Zuvor war sie erst einmal mit dem Team auf einem Weltcup-Podest gestanden (Soldeu 2019, Platz 2.).

Die weiteren Schweizerinnen

13. Lara Gut-Behrami +1,23

27. Aline Danioth +2,70

29. Michelle Gisin +2,82

Lara Gut-Behrami zeigte einen soliden Auftritt. Die Tessinerin ging aber vor allem im 2. Lauf wie zuletzt häufig zögerlich ans Werk und zeigte sich nicht vollends selbstbewusst.

Nach einem gröberen Patzer im 1. Lauf schaffte es Michelle Gisin als 30. gerade noch so in den 2. Durchgang. Auch da schlichen sich einige Rutscher ein. Für eine positive Schweizer Schlagzeile sorgte die 21-jährige Aline Danioth, die sich mit der Startnummer 60 noch für den 2. Lauf qualifizieren und am Ende erst zum zweiten Mal Riesenslalom-Weltcuppunkte holen konnte.

Die Geschlagene

Top-Favoritin Mikaela Shiffrin muss weiter auf ihren ersten Saisonsieg im «Riesen» warten. Die US-Amerikanerin kam nach ihren Podestplätzen in den ersten zwei Rennen diesmal überhaupt nicht auf Touren. Nach zwei durchzogenen Läufen steht nur der 17. Platz zu Buche. Die letzten beiden Austragungen in Courchevel hatte Shiffrin noch gewonnen – zuletzt in einem Riesenslalom ausserhalb der Top 10 klassiert war sie im März 2016.

So geht es weiter

Nach dem Kurz-Ausflug nach Courchevel geht es für die Skifahrerinnen am Wochenende in Val d'Isère weiter. Dort steht neben einer Abfahrt die erste Alpine Kombination der Saison an. Eine Woche später kommen im österreichischen Lienz erneut die Technikerinnen bei einem Slalom und einem Riesenslalom zum Zug.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.12.19, 10:25 Uhr