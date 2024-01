Sara Hector lässt beim Riesenslalom in Jasna der Konkurrenz keine Chance. Lara Gut-Behrami geht in der Disziplinen-Wertung wieder in Führung.

Das Podest

1. Sara Hector (SWE) 2:17,80 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +1,52 Sekunden

3. Alice Robinson (NZL) +2,71

Als Sara Hector Lara Gut-Behrami im 1. Lauf knapp 3 Sekunden abnahm, war bereits klar: Das wird ein spezielles Rennen. Tatsächlich blieben die Abstände gross – an die überragende Schwedin kam nicht einmal Mikaela Shiffrin heran, die exakt eine Sekunde verlor. Am anderen Ende der Skala lag die Slowakin Sophia Polak, die 11,53 Sekunden zurücklag. Nach dem 1. Lauf lag der Cut, um es in den 2. Durchgang zu schaffen, 5 Sekunden über der Bestzeit.

Dementsprechend locker konnte Hector den 2. Lauf angehen. Die Schwedin liess nichts mehr anbrennen und holte sich souverän den fünften Weltcup-Sieg der Karriere, den ersten in diesem Winter. Sie baute ihre Führung sogar noch aus – am Ende lagen 1,5 Sekunden und mehr zwischen Hector und ihren Konkurrentinnen.

01:48 Video Hector: «Mir fehlen die Worte» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Hinter der 31-Jährigen fuhren Shiffrin und die Neuseeländerin Alice Robinson auf das Podest. Die Lücke nach hinten blieb gross – hinter den Podest-Fahrerinnen folgte Zrinka Ljutic auf Rang 4 mit bereits 4,33 Sekunden Rückstand auf die Siegeszeit.

Die Schweizerinnen in den Punkten

6. Lara Gut-Behrami +4,49 s

9. Camille Rast +5,03

13. Mélanie Meillard +6,45

17. Simone Wild +6,85

20. Jasmina Suter +7,08

Gut-Behrami war einmal mehr die beste Schweizerin in diesem Winter. Zwar verpasste die Tessinerin das Podest klar, dennoch durfte sie sich freuen – dank ihrem 6. Rang übernimmt sie wieder die Führung im Disziplinen-Klassement. Eine überzeugende Leistung lieferte auch Camille Rast ab. Die Walliserin stellte ihre starke Form unter Beweis und fuhr in die Top 10.

Comebackerin Simone Wild zeigte einen soliden Auftritt und durfte sich bei ihrer Rückkehr nach Verletzung über den 17. Rang freuen. Für Jasmina Suter gab es zum vierten Mal in der Karriere Weltcup-Punkte im Riesenslalom.

Schliessen 01:04 Video Rast: «Es ist nicht meine Lieblingspiste – bin zufrieden» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 01:43 Video Gut-Behrami: «Es war ein überraschend schwieriges Rennen» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:40 Video Rast schafft Sprung in die Top 10 Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden. 01:48 Video Gut-Behrami kann im 2. Lauf nicht aufdrehen Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Das frühe Drama

Nachdem es bereits Federica Brignone mit der Startnummer 1 nicht bis ins Ziel geschafft hatte, stürzte auch Lokalmatadorin Petra Vlhova. Erst nach einem langen Unterbruch konnte das Rennen weitergehen. Nach nur 4 Fahrerinnen waren damit bereits 2 Athletinnen aus den Top 5 der Riesenslalom-Wertung nicht mehr mit dabei.

Nicht mit dabei waren auch die Österreicherinnen. Mit Ricarda Haaser hatte es nur eine in den 2. Lauf geschafft – dort schied sie mit Kurs auf Bestzeit aus.

01:10 Video Vlhova stürzt ausgerechnet in Jasna Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Jasna ein Slalom an. Nach einem Speed-Wochenende findet der nächste Riesenslalom dann am Dienstag, dem 30. Januar in Kronplatz statt.