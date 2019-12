Das Podest – und Gisin

1. Marta Bassino (ITA) 1:38,19

2. Federica Brignone (ITA) +0,26

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,29

4. Michelle Gisin (SUI) +0,31

«Der Riesenslalom», hatte Michelle Gisin einst etwas überraschend erklärt, «ist eigentlich meine grosse Liebe.» Überraschend, weil sie in dieser Disziplin noch nie über Rang 9 hinausgekommen war. Nun verpasste sie in Killington das Podest nur um mickrige 2 Hundertstel.

«Solche Kurven ziehen zu können – das meine ich mit ‹Liebe›», erklärte Gisin nach dem 1. Lauf, als sie auf Rang 3 und Podestkurs lag. In der Entscheidung waren die Hundertstel trotz angriffiger Fahrt jedoch nicht auf ihrer Seite.

Killington: 4 Rennen, 4 Siegerinnen

So wurde der Riesenslalom im US-Bundesstaat Vermont zur «Grande Amore» der Italienerinnen. Marta Bassino führte vor Federica Brignone einen italienischen Doppelsieg an, Mikaela Shiffrin wurde Dritte. Nach Tessa Worley (5.), Viktoria Rebensburg (7.) und Brignone ist Bassino die 4. Siegerin im 4. Killington-Riesenslalom. Dieser war mit der Gesamtlaufzeit von 1:38,19 Minuten einer der kürzesten. Wegen starkem Wind mussten beide Läufe vom Reservestart lanciert werden.

Die weiteren Schweizerinnen

8. Wendy Holdener +1,12

19. Lara Gut-Behrami +2,13

24. Andrea Ellenberger +2,69

39. Aline Danioth

Ein Fehler zwang Wendy Holdener, 8. bei Rennhälfte, frech in den Steilhang einzufahren. Dies gelang und sie übernahm die Führung. Für den Sprung nach vorne wog die Hypothek dann aber doch zu schwer. Lara Gut-Behrami musste nach Rang 8 in Sölden wie Andrea Ellenberger, die 16. geworden war, einen leichten Rückschlag hinnehmen.

Die Enttäuschung(en)

Gar nicht nach Wunsch lief es für die Siegerin des ersten Riesenslaloms der Saison in Sölden. Alice Robinson schied im 1. Lauf nach relativ grossem Rückstand aus – just einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag. Anna Veith (35.), in dieser Disziplin immerhin Weltmeisterin vor 4 Jahren, verpasste nach überstandenem Kreuzbandriss die Top 30.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Killington der Slalom auf dem Programm. Den 1. Lauf können Sie ab 15:40 Uhr live auf SRF info mitverfolgen, die Entscheidung ab 18:55 Uhr. Dort wird Mikaela Shiffrin die grosse Gejagte sein. Am kommenden Wochenende sind erstmals die Speedfahrerinnen gefordert, wenn in Lake Louise 2 Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.11.2019, 19 Uhr